Autobuze în premieră spre Mamaia, de astăzi

09:11:34 / 25 Iunie 2015

Ovidiu

Cele 4 linii de autobuze sezoniere de anul trecut au ramas 3 : Delfinul si Sirena . Intre Gara si Mamaia va exista o singura legatura cu etajata la 45 minute Atentie insa prima etajata pleaca de la gara la orele 10.00 ajungem in Mamaia in jur de 11.00 exact cand medicii ne recomanda sa evitem expunerea la soare. Intre Valul lui Traian si gara exista cel putin un mijloc de transport la 10 minute. O familie din 4 persoane trebuie sa achite astfel dus intors 32 lei,iar cu microbuzul costa 16 lei. Nici cu cele 2 linii nu este avantajos trebuie sa platesti 2 billete, 3 lei si mai faci si o coborare .Cu microbuzul dai 2 lei si mergi fara sa cobori.Nu mai spun daca locuiesti pe traseul liniilor 44,48,51 101,102 Faleza schimbi de doua ori autobuzul si platesti 3 bilete-4.5 lei. Este lipsa de respect fata de calatori -cum ar fi daca mijloacele de transport care vin dinspre Valul ar avea capat de linie la dispeceratul liniei 48 iar de acolo calatorii sa coboare din microbuze si sa-si continue drumul cu autobuzul 48. Multumesc managerilor liniilor de microbuze 301,303,305,310 care asigura o legatura directa intre cartiere si Mamai la un tarif de 2 lei calatoria si care circula la un interval de cel mult 5 minute. Dupa aceasta aventura paguboasa RATC-ul va striga la toamna: Draga Primarie va rugam mariti pretul biletelor, va rugam dati-ne subventii mai mari ca toata vara am tocat motorina degeaba.