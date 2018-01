Autobuze supraetajate pe trasee turistice spre sudul litoralului

La solicitarea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), RATC pregăteşte deschiderea unei rute de transport turistic între Constanţa, Eforie Nord, Techirghiol şi Eforie Sud. Conducerea RATC s-a aflat ieri la bordul unui autobuz supraetajat, care va deservi acest traseu, pentru a vedea în ce condiţii se va asigura serviciul turistic. La bordul autobuzului, directorul RATC, Dumitru Coiciu, a declarat: „Nu am făcut decît să răspundem unei iniţiative a Consiliului Judeţean Constanţa privind lansarea unei rute de transport turistic pe litoral. Astăzi am etalonat şi am măsurat timpul şi distanţa parcursă de autobuze pe această rută”. Este vorba despre o distanţă totală de 55 de kilometri, care poate fi parcursă în aprox. două ore, întrucît autobuzele supraetajate, fiind decopertate, nu pot rula cu viteze mai mari de 40 de kilometri pe oră. Conform afirmaţiilor lui Coiciu, linia va fi deservită de maximum două autobuze supraetajate, cu plecări din oră în oră din zona Gării Constanţa. Se doreşte, de asemenea şi înfiinţarea unor rute mai lungi, spre sudul litoralului, însă timpul de parcurgere a unei rute depăşeşte patru ore, fapt care reduce drastic atractivitatea turistică a unei astfel de oferte în opinia conducerii RATC. Un alt impediment este reprezentat de lipsa de pregătire a staţiunilor din sud pentru accesarea unui astfel de transport turistic. „Staţiunile din sudul litoralului nu sînt pregătite pentru autobuzele supraetajate. „Nu au fost toaletaţi pomii de pe marginea şoselei, nu au fost înălţate cablurile şi banerele publicitare, fapt pentru care autobuzele supraetajate nu pot circula prin aceste staţiuni”, a declarat Dumitru Coiciu.

În ce priveşte ruta Constanţa, Eforie Nord, Techirghiol şi Eforie Sud conducerea RATC consideră că este mai bine să asigure o rulare permanentă a două autobuze supraetajate pe traseu, oferind turiştilor oportunitatea de a cumpăra bilete de 6 ore sau o zi, în loc de bilete pentru o călătorie. Astfel, turiştii care doresc să viziteze, spre exemplu, mănăstirea din Techirghiol, se pot opri la obiectivul turistic, după ce sosesc cu un autobuz şi se pot întoarce la Constanţa cu următoarea cursă, după o oră, utilizînd acelaşi bilet. Costul unui bilet de 6 ore s-ar putea ridica la 8 lei, în timp ce un bilet de o zi poate ajunge la 120 de lei.