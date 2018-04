Autobuzele RATC, PRAF ȘI PULBERE! Imagini!

14:42:26 / 21 Martie 2018

Vrei ventilație ????

Aceste autobuze MAZ construirea in Belarus au fost achiziționate la comandă politică la cel mai înalt nivel . Dovadă că ai ajuns sa circule in multe orașe din România .Ele au fost achiziționate în dauna produselor românești construite de ROCAR care dealtfel a dat faliment.Cu toți știm că vârsta acestor autobuze este foarte mare . Aceste autobuze MAZ fiind in stocul fabricii de mai mulți ani ajungând la NOI într-o proporție de degradare avansată ..Gata ruginite.. Uitați vă ce mașini au cei din București ?.. Acele dAF urî care au fost achiziționate în acești perioadă de an cu MAZ urile noastre au fost casate .!!!!..La noi se face din căcat bici și să... pocnească !..Cum sa ceri ventilație unor autobuze construite in 1900 toamna !???.. Eforturi uriașe fac cei care repară aceste Autobuze vechi care TREBUIAU de mult CASATE !.... Și totuși ... CIRCULĂ (BICIUL POCNEȘTE )!!!..Așa că dl Horia mai documentezate și apoi da amenda cui merită !!!!!