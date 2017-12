Autobuzul electric - consum eficient, preț piperat

Constănţenii au avut posibilitatea să călătorească gratuit, zilele trecute, cu un autobuz electric produs în Cehia, care a fost testat pe 5 trasee de transport în comun. La finalul perioadei de testare, reprezentanţii Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa spun că, dacă Regia ar avea un astfel de autovehicul ”verde”, ar face economii de 80% în ceea ce privește consumul de carburant, însă autobuzul costă prea mult. Prețul său poate ajunge până la 400.000 de euro. ”E bun, consumă puţin, dar nu ni-l putem permite decât peste 10 - 15 ani, când se va mai ieftini. La acest moment, autobuzele electrice sunt foarte scumpe, deoarece necesită tehnologii avansate. Vor trece 12-13 ani să amortizăm costul autobuzului”, a declarat directorul adjunct al RATC, Dumitru Coiciu. Și călătorii s-au arătat încântați de mijlocul de transport în comun al viitorului, cu o singură excepție: autobuzul este neîncăpător. ”Peste 33% din călătorii care au răspuns la chestionare au spus că este prea mic. Și noi am observat că autobuzul are o capacitate scăzută. Nu încap mai mult de 70 de persoane, deși pe tăbliță producătorul scrie că are 85 de locuri. Totodată, șoferul nu are vizibilitate bună asupra pasagerilor și nu poate sesiza intenția lor de a urca sau de a coborî. Autobuzul are o autonomie de 160 de kilometri pe zi la traficul din Constanța. Noi am calculat că ne-ar trebui un autobuz cu un minim de 250 de kilometri pe zi”, a precizat şeful Serviciului Exploatare din cadrul RATC Constanţa, Marius Brătulescu. Coiciu a precizat că autobuzul va reveni la iarnă, pentru ca reprezentanții RATC să vadă cum se comportă și în sezonul rece. Potrivit lui, în curând vom avea autobuze noi la Constanța, însă ele nu vor fi electrice. ”Vom avea în teste peste o lună sau două un autobuz electric produs în China. Ne vom reînnoi flota de autobuze în următorii 2 - 3 ani, cu 50 - 60 de autobuze noi, care nu vor fi electrice”, a spus directorul adjunct al Regiei. RATC Constanța are în dotare 185 de autobuze, din care zilnic circulă aproximativ 140.