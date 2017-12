Autocarul a 40 de turişti români, furat în Italia!

Pentru 40 de turişti români, vacanţa petrecută în Italia va rămâne o amintire greu de uitat, nu din cauza peisajelor extraordinare întâlnite, ci a unui incident care risca să le strice întreaga experienţă. Sâmbătă dimineaţă, în timp ce îşi luau micul dejun în capitala italiană Roma, turiştii români au fost lăsaţi fără autocar de persoane rămase neidentificate până la ora actuală. Autovehiculul, aparţinând firmei constănţene de transport Claudia Travel SRL, era închiriat agenţiei de turism Christian Tour SRL, prin care turiştii îşi achiziţionaseră pachetul de vacanţă. „Imediat ce am fost informaţi de furt, am discutat cu partenerii noştri din Italia şi am pus la dispoziţia clienţilor un nou autocar. Programul nu a avut de suferit din cauza acestui incident, turiştii putându-se bucura de vizita la Vatican, potrivit orarului stabilit anterior”, a declarat directorul agenţiei Christian Tour SRL, Marius Berca. Furtul a fost raportat poliţiei italiene, societatea de transport constănţeană urmând să fie ţinută la curent cu ancheta. Incidentul de sâmbătă reprezintă o premieră pentru industria turistică din România, potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. „Au mai dispărut maşini din Bulgaria, dar până acum nu ne-am mai confruntat cu un asemenea caz. Sperăm că autorităţile italiene vor da de urma autocarului, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi aşa ceva”, a spus Corina Martin.