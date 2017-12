Autodenunţ PDL privind fraudarea alegerilor

Pentru că nu mai ştiu ce şi câte minciuni spun, pedeliştii au început, vrând nevrând, să scoată perle care le demonstrează „competenţa“, „integritatea“ şi „onestitatea“. Un exemplu în acest sens este gafa făcută de democrat-liberalul Ioan Oltean, care a declarat în cadrul întâlnirii grupurilor parlamentare PDL cu premierul Emil Boc că PDL nu ar fi câştigat alegerile cu ministrul Dan Nica la conducerea MAI. PSD consideră că vicepreşedintele PDL s-a autodenunţat prin declaraţiile sale şi solicită ca instituţiile statului să se sesizeze de urgenţă privind fraudarea alegerilor prezidenţiale de către PDL. PSD apreciază că Oltean a recunoscut „furtul din alegerile prezidenţiale“ cu afirmaţia: „Trebuie să recunoaştem că dacă nu am fi dat afară broscoiul din Guvern nu am fi câştigat alegerile. Credeţi că dacă rămânea Nica la Interne am fi câştigat alegerile? Nu... cu Nica la Interne nu câştigam prezidenţialele“. „Aceste informaţii confirmă fără niciun dubiu ceea ce PSD şi o parte importantă a presei şi societăţii civile au susţinut toamna trecută: Băsescu şi PDL au forţat scoaterea PSD de la guvernare pentru a se controla Ministerul de Interne în scop politic. Afirmaţiile lui Ioan Oltean confirmă că demiterea lui Dan Nica din fruntea MAI a făcut parte dintr-un plan deliberat de fraudare a alegerilor“, se arată în comunicat. PSD consideră că PDL a impus în România un „cult al furtului“, prin promovarea de „găşti“ dispuse să facă totul pentru acapararea puterii şi economiei şi apreciază că remanierea Guvernului confirmă faptul că singura miză este aceea a controlului accesului la resurse al acestor „găşti“, pentru continuarea „devalizării economiei în interes de partid şi de grup“. În replică, Oltean spune că cei care l-au înregistrat sunt persoane lipsite de caracter, „uscături“, însă nu neagă nimic din ce a afirmat. „Uscăturile“ de care a vorbit Oltean au redat însă realitatea mizeră, acţiunile de cea mai joasă speţă la care s-au pretat de la şeful statului până la ultimul pedelist pentru a obţine un nou mandat în fruntea ţării.