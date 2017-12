Autodenunţuri-protest

LA „MIŞTO” Acţiunea procurorilor de a-i chestiona pe cei care s-au prezentat la referendum nu a fost primită deloc cu ochi buni de români, care au decis să-şi facă... autodenunţuri la Parchete, pe motiv că au votat la referendum. Oamenii au recurs la această acţiune pentru a ironiza, dar şi pentru a protesta faţă de raidurile procurorilor. Un autodenunţ impresionant a fost cel al maiorului în rezervă din Arad Gabriel Mitroi, care s-a prezentat în cârje la Parchet (nu are un picior – n.r.). Militarul în rezervă a vrut să se autodenunţe pentru că a convins-o pe soţia sa să voteze la referendum.

“LOVITURĂ DE STAT” Un alt autodenunţător poate fi considerat şi Ion Beuca, din zona Maramureş, care, pe blogul său, a publicat un articol, în care scrie că, „alături de alţi 3.100 de consăteni, a participat la “lovitura de stat” organizată de Victor Ponta şi Crin Antonescu”. Până în apropierea „zonei de conflict” (secţia de votare - n.r.), situată în Căminul Cultural din Poienile de sub Munte, am fost însoţit de nepoatele mele. Recunosc sincer, sunt invidios pe ele, pentru că au un mare noroc. Habar nu au cine este Traian Băsescu”, a spus Ion Beuca. Maramureşeanul mai spune pe blogul său că „Băsescu a încasat o bătaie cruntă, inclusiv în Poienile de sub Munte, 9 la 1 a fost scorul”. „Am înţeles că nu este dispus să plece acasă, susţinând că de partea sa au fost şi cei care, de regulă, “îşi bagă piciorul” în orice fel de alegeri, precum şi cei emigraţi în SUA sau în UE, cei nenăscuţi sau plecaţi în veşnicie, în total vreo trei milioane de “cenepeuri””, a mai scris „autodenunţătorul”. El a mai scris că “deznodământul loviturii de stat” se va afla în Curtea lui Zegrean, vecinul său din Bistriţa.