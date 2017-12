Autoironia, cea mai eficientă cale pentru un bărbat de a ajunge în patul unei femei

Autoironia este cea mai eficientă cale pentru un bărbat de a ajunge în patul unei femei, potrivit studiului realizat de un reputat antropolog britanic, ce va fi publicat luna viitoare, în “Journal of Evolutionary Psychology”. În studiul său, intitulat “Dissing Oneself: The Sexual Attractiveness of Self-Dep-Humour” (Autodisecare: Atractivitatea sexuală a autoironiei), antropologul Gil Greengross spune că tehnica autoironiei, practicată de personajele interpretate de Hugh Grant în comedii romantice precum “Notting Hill” sau “Patru nunţi şi o înmormîntare”, împreună cu coafura neglijentă şi şarmul englezesc, constituie cea mai bună metodă de a ajunge în patul unei doamne. Un exemplu clasic în acest sens este momentul în care personajul lui Hugh Grant din “Notting Hill” reuşeşte să seducă personajul interpretat de Julia Roberts, ironizînd conţinutul sărac al frigiderului său.

Autoironizarea funcţionează mai bine decît glumele inteligente, care ar putea părea drept laudă şi ar putea avea efect contrar. “Multe studii arată că simţul umorului este atractiv sexual, în special pentru femei”, a spus acesta. “Însă, autoironia este cea mai atractivă dintre toate metodele”, a adăugat acesta. “Este o formă riscantă de umor, pentru că poate atrage atenţia asupra defectelor reale ale cuiva, diminuînd, în consecinţă, statutul celui care se ironizează în ochii celor din jurul său. Dar, luînd în considerare ideea că umorul verbal a evoluat pentru a funcţiona ca indicator al competenţei, umorul autoironic poate fi un indicator fiabil, nu numai al inteligenţei generale şi al creativităţii verbale, ci şi al virtuţilor morale, precum modestia”, a spus Greengross.

Experţii spun că, deşi americanii adoră tendinţa britanicilor de a se ironiza, ar putea apărea probleme atunci cînd aceasta este utilizată ca metodă de seducere a unei reprezentante a sexului opus dintr-o altă cultură, pentru că ea ar putea să nu înţeleagă. Greengross, care a studiat doi ani această chestiune, spune că tehnica nu ar trebui utilizată de persoanele care suferă deja de lipsă de popularitate. Consecinţa negativă ar fi ca un individ mai puţin popular să pară mai patetic decît este în realitate.