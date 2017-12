Automedicaţia ajută bacteriile

Nu de puţine ori, românii renunţă la tratamentul prescris de medici pentru diferite afecţiuni de îndată ce simptomele bolii se ameliorează sau dispar, fără să ţină cont de faptul că boala ar putea reveni, într-o formă mai agresivă, dacă nu urmează tratamentul până la capăt. În acest context, nu este de mirare că, la nivelul ţării noastre, multe bacterii sau chiar viruşi au căpătat rezistenţă la antibiotice. Potrivit unui studiu prezentat de reprezentanţii European Center for Disease Control (ECDC), cu ocazia Zilei Europene a Informării despre Antobiotice (marcată, în fiecare an, pe 18 noiembrie), România este singura ţară comunitară în care rezistenţa stafilococului auriu la meticilină (singurul antibiotic care poate trata această bacterie) s-a extins alarmant în ultimii doi ani. De asemenea, potrivit aceluiaşi studiu, ţara noastră stă prost şi atunci când vine vorba de îmbolnăvirea de rujeolă, situându-se, alături de Franţa, Italia, Spania şi Marea Britanie, printre statele europene cu cele mai multe cazuri de îmbolnăvire. Un alt studiu realizat recent la nivel european arată că aproape 70% dintre români iau antibiotice greşit. Conform documentului, unul din trei români are germeni care nu pot fi combătuţi cu antibiotice. Nu în ultimul rând, studiul arată că românii ocupă şi locul doi la autoadministrarea de antibiotice şi primul când vine vorba de păstrarea rezervelor de medicamente în locuinţe, multe dintre pastile nefiind păstrate în condiţiile care sunt menţionate pe prospect. Faptul că la orice „roşu în gât” sau la orice durere în gât românii aleg, din proprie iniţiativă, un anume antibiotic nu face altceva decât să ducă la o rezistenţă mai mare a infecţiilor la tratament.