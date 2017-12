Autonomia, dezbătută la Constanţa

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa găzduieşte, astăzi, începînd cu ora 10.00, conferinţa cu titlul „Autonomy: how, where and why”. Conferinţa este susţinută de profesorul Markku John Rainer Suksi, specializat în drept public. Profesorul Markku John Rainer Suksi este cadru didactic al Åbo Akademi University, Finlanda, şi are o vastă experienţă de cercetare în domeniul autonomiei. Potrivit acestuia, problema autonomiei organizaţiilor publice creşte în importanţă, atît din punct de vedere practic, cît şi al managementului public contemporan. În una din publicaţiile sale, profesorul Markku Suksi preciza că „Noţiunea autonomiei şi a autodeterminării este, înainte de toate, o idee iluministă. În gîndirea politică vest-europeană, autonomia este identică cu libertatea. Este un concept care a jucat un rol esenţial în definirea şi dezvoltarea democraţiei încă din timpul revoluţiei franceze”.