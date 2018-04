Autonomia ținutului secuiesc ajunge în Parlament?

07:57:01 / 21 Martie 2018

Romani, suntem in anul Centenarului!

In anul Centenarului, mizerabilii astia isi permit sa ne jigneasca cu astfel de pretentii, e strigator la cer. Stimati deputati si senatori, D-lor Dragnea si Tariceanu, aveti grija ce votati si ce aprobati, romanii si istoria nu va vor ierta. Domnule presedinte, fiti vigilent. Anul asta trebuie sa fim mai uniti ca niciodata, dusmanii din interior si exterior atenteaza la integritatea tarii. Si pentru unguri am un mesaj: ROMANIA este Stat National Suveran, Unitar si Indivizibil, si asa va ramane. Sa va intre bine asta in cap.