Autonomie cu ajutor american!

În timp ce autorităţile de la Bucureşti „dorm”, ungurii mai pun o cărămidă la ţelul lor, acela de a avea autonomie a Ţinutului Secuiesc. În acest fel, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes, a cerut sprijinul fostului guvernator al statului New York, George Pataki, pentru a rezolva problema autonomiei aşa-numitului Ţinut Secuiesc. „Consider că este un lucru foarte important să se ţină seama că Ţinutul Secuiesc este un ţinut cu o cultură şi cu peste 90% locuitori de limbă maghiară şi aparţine culturii maghiare. Este un unicat de care ar trebui să se ţină cont în România. Eu sper că în cadrul statului român se vor da drepturi speciale acestei minorităţi, drepturi de autonomie\", a declarat Pataki, într-o conferinţă de presă, la Oradea. Americanul a precizat, totuşi, că şi pe teritoriul New York sunt regiuni autonome, care au drepturi autonome de a-şi alege conducătorii, de a avea propriile instituţii, dar această autonomie nu poate să fie în contradicţie cu legislaţia statului New York. „Ei trebuie să respecte această legislaţie, dar în cadrul legislaţiei comune ei au autonomie culturală şi istorică care a fost şi este asigurată de către statul pe care l-am condus şi eu. Eu cred şi sper că şi statul român va reuşi să asigure acelaşi lucru, respectul pentru minorităţile care trăiesc pe teritoriul statului”, a mai spus americanul. Cât despre modalităţile concrete prin care se aşteaptă să fie susţinut acest demers, Tokes a răspuns că va primi „sprijin moral şi politic”.