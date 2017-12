Autopalparea previne cancerul mamar

Cancerul de sân afectează 1 din 8 femei în întreaga lume. Anual, în România, 7.000 de femei sunt diagnosticate cu acest tip de neoplasm, peste jumătate dintre aceste cazuri fiind depistate în stadiu avansat. Descoperit în stadiu incipient, cancerul mamar este curabil, iar primul pas pe care trebuie să îl facă în acest sens orice femeie este autoexaminarea sânilor prin palpare. Specialiştii Anadolu Medical Center din Istanbul recomandă palparea lunară şi examinarea medicală anuală, mamografia şi ecografia pentru toate femeile de peste 40 de ani. Cele mai expuse riscului de îmbolnăvire sunt femeile care au un istoric familial de cancer de sân, cele care au un surplus de kilograme, dar şi cele care utilizează timp îndelungat anticoncepţionale. Alţi factori care cresc riscul îmbolnăvirii pot fi determinaţi de o alimentaţie bogată în aditivi alimentari, lipsa alăptatului, dar şi fumatul. „Riscul de a dezvolta cancer de sân creşte odată cu înaintarea în vârstă. Femeile trebuie să-şi examineze lunar sânii prin autopalpare, iar după vârsta de 40-50 de ani să meargă la consulturi medicale regulate”, recomandă Dr. Kemal Rasa, medic specializat în chirurgie generală al clinicii. Examinarea sânului prin autopalpare se face lunar, în a zecea zi a ciclului menstrual, atunci când sânii nu mai sunt tensionaţi. Astfel se caută posibile modificări la nivelul mamelei printr-o simplă apăsare, dar cu mişcări diverse, pe toată suprafaţa pieptului, timp de 5-7 minute. Este recomandat ca acest procedeu să se facă în faţa unei oglinzi, astfel se poate observa orice stare anormală sau modificare de aspect. De asemenea, examinarea sânilor se face şi în poziţia întins. Aşezaţi o pernă sub umăr şi braţul sub cap. Cu cealaltă mână palpaţi sânul folosind degetul inelar şi arătător, „desenând” cercuri mici pe marginea exterioară a mamelonului şi apoi în zona de sub braţ.