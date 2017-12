Michael Brown, tânărul de culoare împuşcat mortal de un poliţist în oraşul Ferguson, din Missouri, a fost lovit de cel puţin şase gloanţe, iar două au fost trase în cap, potrivit rezultatelor preliminare ale unei autopsii date publicităţii astăzi. Unul dintre gloanţe a intrat în vârful craniului, ceea ce sugerează că tânărul se aplecase când a fost împuşcat, potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei privată realizată de fostul medic legist al oraşului New York, Michael Baden, publicate de cotidianul The New York Times. Moartea tânărului de culoare a provocat revolte fără precedent în micul oraş din Missouri, unde au fost instaurate începând de sâmbătă restricţii de circulaţie. După încă o noapte tensionată, guvernatorul statului Missouri a ordonat luni dimineaţă intervenţia Gărzii Naţionale. "Toate gloanţele au fost trase din faţă", a adăugat medicul legist în vârstă de 80 de ani. De asemenea, raportul preliminar arată că patru gloanţe s-au oprit în braţul drept şi două în craniul adolescentului. Michael Brown, în vârstă de 18 ani, a fost ucis la 9 august de un poliţist în timp ce mergea pe stradă, fără să fi fost înarmat. Potrivit poliţiei, Michael Brown a fost ucis după ce a agresat un poliţist şi a încercat să-l dezarmeze.