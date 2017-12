Autorii jafului de 20 de secunde au fost prinşi

Tupeu ieşit din comun pentru doi adolescenţi din Constanţa, care, joia trecută, au spart un magazin de blănuri şi o farmacie din centrul Constanţei. Cu toate că ştiau că poliţia e pe urmele lor, a doua zi, au dat o nouă spargere. Ţinta a fost un magazin alimentar de pe strada Ardealului, din Constanţa. Cei doi au forţat una dintre încuietorile uşii, însă la cea de-a doua au întâmpinat greutăţi. Un locatar i-a văzut şi a sunat la 112. Cei doi au fost prinşi în flagrant în timp ce se chinuiau să spargă uşa. „La două dimineaţa, m-a sunat poliţia că s-a spart magazinul. Am venit şi am observat că nu au reuşit să intre. Oricum nu aveam bani în casa de marcat”, a declarat Sebian Mauki, administratorul magazinului. Cei doi suspecţi, Eduard Stancu, de 16 ani, din Năvodari şi Ciprian Ştefan C., de 15 ani, din Constanţa, sunt clienţi vechi ai oamenilor legii, ei având zeci de dosare penale la activ, pentru comiterea a nenumărate furturi. La sfârşitul săptămânii trecute, Eduard Stancu a fost arestat preventiv pentru 19 zile, pentru furt calificat şi tentativă de furt calificat, iar Ciprian Ştefan C. este cercetat în libertate. Amintim că joia trecută, în jurul orei 22.00, cei doi au spart un magazin de blănuri de pe strada Ştefan cel Mare şi au plecat cu 2.200 de lei. Întregul furt a fost filmat, unitatea fiind monitorizată video, iar cei doi au fost identificaţi după imagini. După numai câteva minute, hoţii au pătruns tot prin forţarea uşii de acces, cu o rangă, la farmacia „Sensiblu”, tot de pe strada Ştefan cel Mare. Intruşii au răvăşit unitatea, însă nu au furat nimic, pentru că nu au găsit niciun ban.