Autoritățile citesc cu ochelari roz raportul Fitch

Cel mai recent raport al Fitch, care a reconfirmat ratingurile bune ale României, a fost trecut prin filtrul Ministerului Finanțelor (MFP). În general, analizele agenției de rating aterizează direct în mass-media, fără o asemenea escală. De ce ultimul raport a fost prezentat selectiv, cu un vădit ton pozitiv? Are ceva de ascuns MFP? „Eu sper că nu, pentru că planul de relaxare fiscală, împreună cu menținerea dinamicii cheltuielilor publice mai mici sau egale cu PIB-ul nominal, nu pune în pericol economia pe termen lung. Și nu, nu spun că cei de la Fitch au dreptate în estimările pe care le fac. Sunt prognoze liniare, bazate pe trecut. Dar nici nu pot fi de acord cu modul în care Guvernul a prezentat informațiile, de parcă ar fi avut ceva de ascuns“, notează, pe blogul său, analistul Florin Cîțu. Ce a spus totuși Fitch, dincolo de aspectele pozitive (creștere economică mai bună, sector bancar stabil etc.)? Iată câteva note din raportul oficial al agenției, publicat ulterior pe site-ul www.fitchratings.com - „În urma aplicării măsurilor de relaxare fiscală, deficitul bugetar va crește la 3,3%, respectiv 3%, în 2016 și 2017, ceea ce reprezintă o inversare parțială a trendului de consolidare fiscală, pornit la insistențele creditorilor internaționali. Deși am privi implementarea noului Cod Fiscal ca pe un factor negativ, din cauza impactului asupra finanțelor publice, actul nu este neapărat incompatibil cu ratingul „recomandat pentru investiții“. Există însă și riscuri. Codul Fiscal vine într-un moment premergător alegerilor din 2016, iar presiunile populiste sunt puternice (majorarea salariilor)“. Nu în ultimul rând, Fitch amintește și de acuzațiile aduse premierului Victor Ponta și de tensiunile puternice dintre cele două mari grupări politice.