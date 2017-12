Autoritatea Naţională pentru Turism revine în subordinea primului ministru

După eşecul lamentabil înregistrat de Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) în privinţa gestionării activităţii de turism în ultimii doi ani, deputaţii au hotărît, ieri, ca ANT să revină din nou în subordinea Cancelariei primului ministru, după ce, în ultimii ani, activitatea ANT a fost gestionată de Ministerul Transporturilor (MT). Propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari PSD şi PRM a fost votată favorabil şi de parlamentarii grupului PC. În schimb, actul legislativ a fost respins de deputaţii PD, al cărui reprezentant deţine portofoliul Ministerului Transporturilor, şi UDMR. După ce a fost votat proiectul ca lege ordinară, liderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Marton Arpad, a susţinut că acest act ar fi trebuit încadrat în rîndul celor organice, deoarece se referă la înfiinţarea unei autorităţi administrative autonome. Ca replică, deputatul PC, Petru Călian, a explicat că propunerea legislativă este lege ordinară, întrucît prevede doar transferarea ANT de la un ordonator de credite, Ministerul Transporturilor, la alt ordonator de credite, Cancelaria primului ministru. Problema statutului actului normativ iniţiat de PSD a fost rezolvată de preşedintele de şedinţă, deputatul PRM Lucian Bolcaş, care a explicat că propunerea a întrunit numărul de voturi necesar unei legi ordinare, aşa cum fusese înscrisă pe ordinea de zi, iar cei care contestă acest caracter se pot adresa Curţii Constituţionale. Iniţiatorii acestui act legislativ au precizat că trecerea ANT din subordinea MT în cea a Cancelariei primului ministru trebuie să se facă dată fiind importanţa domeniului reglementat. Reprezentanţii PSD şi PRM afirmă că ANT nu a valorificat la maximum potenţialul turistic al României. Mai mult, spun reprezentanţii PSD şi PRM, ANT a dărîmat turismul litoral în acest an, care a înregistrat un regres foarte mare făţă de ţările vecine, în special Bulgaria. Iniţiatorii au mai susţinut că MT are deja o serie de atribuţii foarte importante, iar scoaterea ANT din subordinea MT va contribui la o mai bună coordonare şi eficientizare a activităţii ANT. Respins de Senat, textul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Decizia Camerei Deputaţilor a fost primită cu optimism de agenţii de turism de pe litoral. Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir, a declarat că Asociaţia Patronală a cerut de mai multă vreme trecerea ANT în subordinea primului ministru. “Este o problemă de autoritate. La Ministerul Transporturilor, turismul a fost lăsat de izbelişte şi asta s-a văzut în vara acestui an cu turismul litoral. Dacă nu putem avea un minister al Turismului, măcar primul ministru să poată coordona direct această activitate“, a afirmat Andrei Trandafir. De asemenea preşedintele Patronatului Asociaţia Naţională a Agenţilor de Turism - regiunea Sud - Est, Corina Martin, a afirmat: “Toate asociaţiile profesionale din turism au solicitat, în repetate rînduri, trecerea ANT în subordinea primului minstru, în condiţiile în care nu s-a considerat oportună reînfiinţarea Ministerului Turismului. Astfel că, în sfîrşit, la presiunea mediului profesional din turism, a fost demarată această procedură, pe care noi am solicitat-o primului ministru încă de acum doi ani, după instalarea sa. Am cerut acest lucru pentru a da importanţa cuvenită turismului în preocupările Guvernului României, întrucît nu am fost mulţumiţi de activitatea ANT, care, în subordinea Ministerului Transporturilor, a căpătat un rol neînsemnat. În acest moment, bugetul alocat turismului este derizoriu, suficient doar pentru maximum un trimestru. Aşteptăm cu interes decizia primului ministru de numire a unui nou preşedinte al Autorităţii, în condiţiile în care niciuna din soluţiile propuse de mediul profesional din turism nu a fost acceptată“.