Autoritatea Navală Română: Nava care a suferit o explozie, remorcată către Golful Musura şi eşuată în siguranţă

Autoritatea Navală Română (ANR) a anunţat că nava sub pavilion Togo care a suferit o explozie, miercuri dimineaţă, a fost remorcată de o ambarcaţiune a Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos către Golful Musura şi a fost eşuată în siguranţă.



Potrivit unui comunicat de presă, operaţiunea s-a finalizat în jurul orei 15.00. Se va monta un baraj antipoluare în jurul navei pentru a proteja zona de eventualele scurgeri de hidrocarburi. Navigaţia nu a fost afectată din cauza incidentului.



Totodată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a deschis un dosar de urmărire penală în rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: distrugerea ori avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia; plasarea pe o navă a unui dispozitiv, obiect ori a unei substanţe apte să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei.



"Vă reamintim că la ora 6.50 nava sub pavilion Togo a raportat o explozie în zona compartimentului maşina şi s-a solicitat abandonul navei. Cargoul se afla la aproximativ 7 Mm est de canalul Sulina la momentul producerii deflagraţiei. Autoritatea Navală Română prin intermediul MRCC a solicitat de urgenţă asistenţa navei ARSVOM SAR Ares şi a unei nave aparţinând Poliţiei de Frontieră pentru salvarea celor 12 membri de echipaj. Salvatorii au ajuns imediat la locul incidentului, iar echipajul a fost preluat în siguranţă şi transportat în Portul Sulina", se mai spune în comunicat.