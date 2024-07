Autoritatea Navală Română organizează cursul privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în domeniul poluării cu hidrocarburi

În perioada 10-12 iulie 2024, Autoritatea Navală Română organizează la București, sub egida Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) ,, Cursul sub-regional destinat țărilor riverane Mării Negre privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în domeniul poluării cu hidrocarburi (OPRC)”, (“Black Sea Sub-regional workshop on International Co-operation on Oil Pollution Preparedness Response and Co-operation”).

Cursul este susţinut de consultanţi din cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, reunind reprezentanți ai administrațiilor maritime din următoarele state: Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Moldova, România, Turcia, și Ucraina.

Acesta are ca obiectiv principal consolidarea cooperării privind serviciile de căutare și salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, precum și cooperarea în vederea combaterii poluării cu petrol şi alte substanţe nocive în mediului marin al Mării Negre, întrunind reprezentanți din cadrul administrațiilor maritime ale statelor limitrofe Mării Negre, consultanți din cadrul Organizației Maritime Internaționale, observatori și părți interesate (stakeholders). Cursul de instruire IMO model OPRC privind răspunsul la deversarea de hidrocarburi destinat personalului operațional este dezvoltat și conceput pentru a fi desfășurat ca un curs de formare intensiv de 3 zile. Acest curs de formare se va ocupa de îmbunătățirea esențială a cunoștințelor participanților, pentru a se înțelege pe deplin procesul și comportamentul deversărilor de petrol și a substanțelor chimice în mediul marin și de coastă, precum și modul de combatere a acestor deversări.

Cursul face parte din Programul integrat de cooperare tehnică (ITCP) dezvoltat de Organizație și abordează nevoile maritime ale țărilor membre OMI pentru o dezvoltare maritimă durabilă, servicii de transport maritim performante și sigure, precum și o protecție eficientă a mediului.

ITCP promovează dezvoltarea resurselor umane și instituționale în sectorul maritim, cu accent pe durabilitate, prin promovarea egalității de gen și stimularea colaborării regionale și a schimbului de expertiză tehnică și asistă guvernele statelor membre OMI care se confruntă cu lipsa de expertiză tehnică și resurse pentru a opera într-un mod sustenabil și performant în industria transportului maritim.