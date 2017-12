Autoritatea pentru persoane cu dizabilităţi, reînființată?

În mai mult de 70% din situaţiile în care o persoană cu dizabilităţi părăseşte sistemul rezidenţial, cauza este decesul şi doar 14% pleacă pentru a se întoarce în familie, potrivit unui raport al Institutului pentru Politici Publice. Tocmai de aceea se dorește reînființarea Autorității Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi, care a fost desfiinţată în 2010. Ea ar putea fi reînfiinţată până la sfârşitul acestui an sau cel tâziu la începutul anului viitor, a anunțat coordonatorul Departamentului asistenţă socială din Ministerul Muncii, Familiei, protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, secretarul de stat Codrin Scutaru. El a precizat că, tot până la sfârşitul acestui an, va fi pusă în dezbatere publică Strategia naţională privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi, document care a mai fost prezentat pentru a fi dezbătut în urmă cu câteva luni, dar care a fost contestat puternic de organizaţiile neguvernamentale care activează în acest domeniu. Consilierul premierului Victor Ponta, Corneliu Vişoianu, a arătat că fondurile alocate României în cadrul politicii de coeziune vor fi de folos, însă lucrurile ar trebui gândite din perspectivă globală. El a mai spus că în exerciţiul financiar 2007 - 2013 s-a mers mai mult pe programe făcute din birou şi îşi doreşte ca banii alocaţi până în 2020 să fie utilizaţi pentru proiecte care pornesc de la lucruri concrete. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului au fost desfiinţate în 2010, când au fost transformate în direcţii ale Ministerului Muncii. A doua instituţie a fost reînfiinţată anul acesta, în primăvară, sub numele de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.