Autorităţile caută răspunsuri pentru moartea de la tiribombe

Autorităţile încearcă să facă lumină în cazul tragediei petrecute în staţiunea Eforie Nord, unde un adolescent de 17 ani, din Bucureşti, s-a electrocutat, luni după-amiază, pe o platformă de maşinuţe, pierzându-şi viaţa câteva ore mai târziu, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii au anunţat, ieri, că în acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Inspectorii de muncă şi cei ai Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului au pornit ieri controale paralele în parcul de distracţii din Eforie Nord în care s-a petrecut nenorocirea, dar şi în Satul de Vacanţă din municipiul Constanţa. Pe de o parte, autorităţile încearcă să stabilească cine se face vinovat pentru moartea adolescentului, iar pe de altă parte, vor să se asigure că asemenea tragedii nu vor mai avea loc. Niciunul dintre anchetatori nu a dat informaţii despre firma care administrează platforma de maşinuţe, dar pe toneta de la care se vindeau bilete era postat la vedere un certificat de înregistrare pe numele firmei SC Pegassus Sun SRL. „Ca urmare a incidentului de la Eforie Nord, am declanşat o acţiune tematică în toate parcurile de distracţie din judeţul Constanţa. Verificăm în ce condiţii îşi desfăşoară activitatea, dacă au certificate şi autorizaţii pe diversele componente de activitate, avertizări sau instrucţiuni”, a declarat despre acţiunile de control Dionisie Culeţu, comisarul-şef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului.

EXPERTIZĂ În staţiunea Eforie Nord, poliţiştii şi mai mulţi specialişti au dezmembrat platforma pentru maşinuţe pe care s-a electrocutat adolescentul din Bucureşti, pentru a găsi eventuale defecţiuni tehnice. La faţa locului s-a aflat şi un expert tehnic judiciar, care a supervizat întreaga desfăşurare de forţe. „În proporţie de peste 50%, cred că împământarea ar putea fi problema, însă, în această fază, este prematur să mă pronunţ. Urmează ca în zilele următoare să vină o societate autorizată, care să verifice cu aparatură specială prizele de pământ. Am constatat că o firmă a controlat în luna iunie împământarea, iar atunci nu s-au descoperit probleme”, a declarat Adela Cănănău, expert tehnic judiciar. „Într-adevăr, documentele pentru platforma de agrement din Eforie Nord au fost în regulă, dar este posibil ca o defecţiune să apară pe parcursul funcţionării instalaţiei. Începând de mâine (azi - n.r.) vom demara acţiuni de verificare la parcurile de agrement din întreaga ţară”, a declarat Bogdan Nica, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Potrivit reprezentanţilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), verificarea tehnică a echipamentului de agrement a fost efectuată în urmă cu aproape zece zile. „Nici două săptămâni nu au trecut de când a fost făcută ultima verificare tehnică la echipamentul de agrement din Eforie Nord, de către Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR). Abia la anul, în 2014, ar fi trebuit să se facă următoarea inspecţie”, a declarat reprezentantul ISCIR din punctul zonal Constanţa. La rândul lor, reprezentanţii CNCIR susţin că verificarea s-a făcut pe tot echipamentul, pe toate componentele lui. „Echipamentele care funcţionează fără a fi autorizate şi fără a avea verificările tehnice la scadenţă reprezintă un pericol deosebit în exploatare”, a declarat directorul CNCIR Constanţa, ing. Mihai Clocean. Tot ieri, poliţiştii au primit un raport preliminar cu privire la cauza morţii adolescentului din Bucureşti. Concluziile medicilor legişti arată că turistul şi-a pierdut viaţa ca urmare a unui stop cardio-respirator provocat prin electrocutare.

FILMUL TRAGEDIEI Amintim că un adolescent de 17 ani, din Bucureşti, s-a electrocutat pe o platformă de maşinuţe din staţiunea Eforie Nord. Totul s-a întâmplat cu o jumătate de oră înainte ca victima, Cătălin I., de 17 ani, din Bucureşti, şi prietenii săi să plece către casă. „Trebuia să pornim către Bucureşti, dar a vrut să se mai dea o dată în maşinuţe. A venit aici şi a încercat să se urce pe marginea platformei, pe acest postament, pentru ca apoi să ia una dintre maşinuţe. În momentul în care a păşit pe postament, s-a electrocutat. Nu este posibil aşa ceva! Vin o mulţime de copii aici, ca să se dea în maşinuţe, o grămadă de oameni! Am stat de vorbă cu mai multe persoane care au ajuns în zonă după ce s-a întâmplat totul şi ne-au spus că şi copiii lor s-au curentat când au atins acest postament! Cineva trebuie să plătească!”, a declarat Răzvan Gheorghe, unul dintre cei care îl însoţeau pe adolescent în vacanţă. „Venise de pe plajă ca să se dea în maşinuţe. Prietenul meu era ud pentru că doar ce ieşise din apa mării. Când a călcat pe postament, s-a prăbuşit pur şi simplu şi a rămas chircit. Am văzut totul şi am sărit să-l ajut. În momentul în care l-am tras de acolo, m-am curentat şi eu şi am fost aruncat în aer vreo doi metri”, a povestit Mihai M., de 14 ani, prietenul cel mai bun al victimei. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutor. Medicii care au sosit la locul incidentului au reuşit să-l resusciteze pe tânăr, care apoi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Din nefericire, acesta şi-a pierdut viaţa după câteva ore, în pofida eforturilor depuse de medici. Mai mulţi turişti au povestit, imediat după incident, că şi copiii lor s-au curentat în momentul în care au atins platforma de maşinuţe.