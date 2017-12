Autorităţile chineze fac ordine în muzică

Autorităţile chineze au interzis site-urilor de muzică online să difuzeze o sută de cântece, pe această listă neagră aflându-se piese ale unor vedete internaţionale, precum Lady Gaga, Beyonce şi Backstreet Boys. Potrivit oficialilor chinezi, ”această interdicţie are scopul de a face ordine pe piaţa muzicii online, ce trebuie curăţată de acele cântece care aduc un prejudiciu securităţii culturii statului”. Ministerul chinez al Culturii nu a explicat motivul pentru care piesele “The Edge of Glory”, “Hair”, “Marry the Night” sau “Bloody Mary” ale cântăreţei americane Lady Gaga sunt vizate de noua interdicţie, intrată în vigoare pe data de 19 august.

Şi piese ale grupului Backstreet Boys, ale cântăreţei americane Beyonce Knowles, ale canadienilor din grupul Simple Plan şi cele ale trupei britanice Take That se află pe lista neagră, ce conţine piesele interzise pe Internet, un domeniu puternic cenzurat în China. Artiştii asiatici sunt şi ei vizaţi, precum taiwaneza Chang Hui-mei, aflată în relaţii tensionate cu Guvernul de la Beijing, după ce a interpretat imnul taiwanez la învestitura fostului preşedinte Chen Shui-bian, în anul 2000. China, care consideră Taiwanul ca o parte integrantă a teritoriului său, i-a interzis, temporar, artistei taiwaneze să mai susţină concerte.

Autorităţile chineze din Departamentul Cenzurii interzic, uneori, organizarea de concerte ale unor staruri internaţionale sau obişnuiesc să ceară lista cu titlurile pieselor care vor fi interpretate în show, înainte de a-şi da acordul. Din 2010, China a impus ca toate cântecele transferate online pe site-uri muzicale să primească un aviz favorabil, în prealabil, o decizie justificată oficial, parţial, de lupta contra pirateriei.