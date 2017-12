Autorităţile locale din judeţ închid gropile de gunoi neconforme

Fiecare autoritate locală este obligată să-şi închidă gropile de gunoi neconforme cu normele europene în vigoare pînă la 16 iulie deoarece, după această dată, agenţiile pentru protecţia mediului vor taxa administraţiile locale cu amenzi foarte ridicate. Cu această problemă se confruntă şi numeroase autorităţi locale constănţene, care trebuie să găsească soluţii pentru depozitarea gunoiului în mod corespunzător, dar trebuie să facă rost şi de bani, prin proiecte depuse pentru obţinerea fondurilor europene, deoarece bugetele proprii ale comunelor sînt insuficiente pentru a se putea respecta normele europene la care România s-a angajat în momentul în care a intrat în Uniunea Europeană. În comune există unele gropi în care se depozitează gunoiul însă, în numeroase cazuri, acestea nu corespund normelor europene, iar autorităţile se văd obligate să le închidă pentru a nu intra în vizorul agenţiilor de mediu. La Băneasa, viceprimarul Titu Pârvu a declarat că în oraş existau trei gropi de gunoi, din care una a fost închisă iar una este în curs de închidere, acţiune preconizată a fi finalizată în cîteva zile, şi se iau măsuri pentru a fi închisă şi cea de-a treia pînă la expirarea termenului dat de Ministerul Mediului. La Negru Vodă, primarul Ion Nicolin spune că deja a fost amendat cu 50.000 de lei de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa pentru depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor. „Am plătit jumătate din amendă şi urmează să plătim şi restul. Avem o groapă de gunoi pe care nu o mai utilizăm şi transportăm deşeurile tocmai la Mangalia. Facem demersuri pentru a închide groapa de gunoi înainte de expirarea termenului dat de Ministerul Mediului”, a declarat edilul. Şi în comuna Ciobanu există o groapă de gunoi, dar primarul Ioan Suciu spune că o va închide pînă la 16 iulie. „Vom depozita gunoiul la Hîrşova, de care ne despart doar trei kilometri, unde există o groapă de depozitare a gunoiului conformă cu normele europene. Avem în dotare un buldozer cu care putem transporta gunoiul pînă la Hîrşova”, a declarat Suciu. Primăria Eforie stă cel mai bine la acest capitol în comparaţie cu restul localităţilor constănţene. Singura groapă de gunoi care exista pe raza oraşului a fost închisă în urmă cu trei ani, iar în prezent zona este ierbizată, gunoiul din oraş fiind depozitat la Costineşti. „Locul unde a fost groapa de gunoi este înverzit în proporţie de 80%. Pentru neutralizarea zonei sînt necesare 3,5 milioane de euro, sumă de care nu dispunem. Am întocmit solicitări pentru obţinerea unor finanţări de la Mediu şi de la alte instituţii pentru că este o problemă pe care nu o putem rezolva singuri. Problema gropilor de gunoi este de maxim interes pentru administraţia locală din Eforie”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Administraţia locală mai are în derulare şi un proiect în colaborare cu SC Polaris Holding SRL, operatorul de salubritate al oraşului, pentru colectarea selectivă a deşeurilor din oraş, dar şi pentru conştientizarea populaţiei asupra efectelor negative ale gunoiului aruncat la întîmplare. În acest sens au fost montate opt perechi de containere în zonele cele mai aglomerate ale oraşului. Reprezentanţii administraţiei locale spun că, la vară, pe măsură ce populaţia o să utilizeze containerele, se vor amplasa şi altele. Ovidiu Brăiloiu face apel la populaţie să depoziteze toate materialele reciclabile în containere şi are rugămintea de a nu se arunca şi alte gunoaie, vinovaţii fiind pasibili de amendă. Prin contract, SC Polaris Holding SRL s-a obligat să monteze în Eforie coşuri de gunoi şi containere pentru colectarea selectivă de deşeuri, iar pînă în prezent au fost montate peste 200 de coşuri de gunoi, atît în Eforie Nord, cît şi în Eforie Sud.