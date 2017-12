Autorităţile macedonene, dispuse la un compromis cu Grecia

Oficialii de la Skopje sunt dispuşi la un compromis pe tema numelui ţării, care face obiectul diferendului pe care îl are cu Grecia de aproape 20 de ani, însă nu vrea să fie supusă unor şantaje, a declarat premierul macedonean Nikola Gruevski. „Vrem ca Macedonia să devină membră a NATO şi a Uniunii Europene, dar nu ca urmare a unor şantaje şi presiuni”, a declarat acesta cu ocazia unei reuniuni a organizaţiei de femei a partidului său, VMRO-DPMNE. „Aderarea la NATO şi la UE este prioritatea noastră supremă. Vrem să obţinem o dată pentru începerea negocierilor de aderare la UE, dar trebuie să se ştie în acelaşi timp că nu putem accepta şantaje şi presiuni pentru a schimba numele înscris în Constituţie şi identitatea macedonenilor”, a adăugat Nikola Gruevski.

Decizia celor 27 de state membre UE, luată la începutul lunii, de a amâna pentru primul semestru al anului 2010 decizia privind deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia, din cauza diferendului pe care îl are cu Grecia pe tema numelui ţării, a fost primită cu o intensă dezamăgire la Skopje. Deschiderea negocierilor de aderare necesită unanimitatea statelor membre ale UE, inclusiv Grecia. Ţara este candidată la UE din decembrie 2005 şi aşteaptă de atunci o dată pentru deschiderea negocierilor. Grecia blochează din 1991 recunoaşterea internaţională a Macedoniei sub acest nume, considerând că el aparţine exclusiv patrimoniului său naţional. Macedonia a fost admisă în ONU în 1993 sub numele provizoriu de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM). Negocierile dintre autorităţile de la Atena şi Skopje pe tema numelui nu s-au soldat până acum cu niciun rezultat.