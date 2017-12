Autoritățile, responsabile pentru escrocherii prin metoda „Accidentul“?

06:55:30 / 13 Martie 2017

Reabilitare?

Este o gluma când auzim pe la tv ca închisoarea este un loc pt reabilitarea persoanelor si pregătirea lor pt societate! O gluma proasta! 80% din deținuți sunt recidiviști! Oare dacă au călcat pragul "reabilitării" Dc se întorc ? Reabilitarea in pușcăriile din România se rezuma la munca si la perfectionarea deținuților in alte fapte penale! Nimănui nu ii pasa! Sunt o grămada de pedepse care poate fi constrâns! De ex in Suedia discutam cu cineva,o pedeapsa de 2 ani cu suspendare si 5 de probațiune! In acești 7 ani inculpatul merge la munca si pe bănuții lui lunar merge la un ofițer de supraveghere,care știe si ce mănâncă! Nu are voie sa părăsească orașul decât cu semnătura ofițerului,dacă face ceva sau ofițerul este mintit atunci este închis! Dar sunt putine cazurile sa fie închis! (Aici vb de infracțiuni fără violenta) la noi pușcărie la grămada pt toate faptele! Condițiile din penitenciare sunt cum sunt...50% se eliberează din penitenciare cu boli (in general la plămâni) si venerice,oare nu ne gândim ca aceștia fac parte din societate? Ca vrem sau nu se afla printre noi! D c sa suferim noi care muncim,plătim taxe etc etc ??? România trezește te!!!!