Autorul atacului de la Lockerbie ar putea trăi mai mult decît se credea

Libianul condamnat pentru atentatul de la Lockerbie şi eliberat joi de Scoţia, pe motiv că este bolnav de cancer în fază terminală, ar putea trăi, de fapt, mult mai multe luni decît s-a afirmat iniţial, a declarat, miercuri, un specialist oncolog citat de ”Daily Express”. Raportul medical privind starea de sănătate a lui Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi sublinia că el ar putea trăi doar cîteva luni. Doar un singur expert, care nu a fost numit, a afirmat că boala sa, cancer de prostată, s-a înrăutăţit semnificativ şi, prin urmare, ar putea muri într-un interval de doar trei luni. Însă doctorul Richard Simpson, specialist oncolog şi membru laburist al Parlamentului scoţian, l-a acuzat pe ministrul scoţian de Justiţie, Kenny MacAskill, că nu a realizat suficiente verificări înainte de a decide eliberarea atacatorului în vîrstă de 57 de ani, condamnat pentru uciderea a 270 de persoane în atacul terorist asupra cursei 103 a companiei Pan Am, în decembrie 1988. ”Este clar pentru mine, din rapoartele medicale şi opinia specialiştilor, că Megrahi ar putea trăi mult mai multe luni”, a spus Simpson. Documente ale Guvernului scoţian arată faptul că mai mulţi specialişti consultaţi în luna iulie erau de părere că Megrahi ar putea trăi mai mult de trei luni. Premierul britanic, Gordon Brown, nu s-a exprimat în legătură cu eliberarea lui Megrahi, care a fost transportat în Libia, într-un avion pus la dispoziţie de dictatorul Muammar Gadhafi şi de fiul său Saif.

Washingtonul crede că îl poate împiedica pe Muammar Kadhafi să îşi instaleze cortul în New Jersey

Autorităţile americane cred că îl pot convinge pe liderul libian, Muammar Gadhafi, să nu îşi instaleze, luna viitoare, cortul de beduin la periferia oraşului New York, unde locuiesc părinţii victimelor atentatului de la Lockerbie. ”Credem că putem ajunge la un fel de acord care să ţină cont de toate sensibilităţile”, a declarat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Ian Kelly.

Liderul libian intenţionează să participe, la sfîrşitul lunii septembrie, la New York, la Adunarea Generală a ONU, pentru prima dată după 40 de ani, iar aleşii din New Jersey se tem că el se va instala în timpul sejurului pe un teren aparţinînd Libiei, la Englewood, oraş situat în apropiere de New York. Or, în această localitate trăiesc familiile mai multor victime ale atentatului de la Lockerbie şi care au fost şocate de primirea triumfală pe care i-a făcut-o recent Gadhafi lui Ali Mohamed al-Megrahi, condamnat pentru atentat şi eliberat din motive umanitare. Diplomaţii americani, care au studiat textul legii privind reprezentanţele diplomatice din SUA, au ajuns la concluzia că Washingtonul nu poate restrînge mişcările lui Gadhafi, relaţiile dintre cele două ţări fiind normalizate după reglementarea legală a cazului Lockerbie. Însă, administraţia americană poate restrînge modul în care delegaţiile străine folosesc reşedinţele oficiale, mai ales proprietatea libiană de la Englewood.

Departamentul de Stat american a purtat în aceste zile discuţii intense cu reprezentanţii Libiei la ONU şi aleşii locali din New Jersey, pentru a evita un incident diplomatic cu o ţară bogată în petrol care abia a ieşit, după mai multe decenii, din izolare. Libia va prezida Adunarea Generală a ONU, cu ocazia celei de-a 64-a sesiuni anuale, la sfîrşitul lui septembrie.