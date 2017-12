Autorul unei serii de romane despre milionarii americani a murit într-un accident de automobil

Thomas J. Stanley, autorul bestsellerului "The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy", a murit într-un accident de automobil într-o suburbie a oraşului său natal, Atlanta, la vârsta de 71 de ani, a anunţat ieri poliţia locală, citată de Reuters. Thomas J. Stanley, ale cărui cărţi despre milionari au fost definitorii pentru o întreagă generaţie de persoane bogate din America, a murit sâmbătă după-amiază, în urma unei coliziuni care s-a produs în Marietta, un oraş din statul Georgia, aflat la 35 de kilometri de Atlanta. Profesor de marketing la Georgia State University, retras din activitate, Stanley s-a folosit de studiile sale pentru a demitiza noţiunea potrivit căreia cei mai mulţi dintre milionarii care au făcut bani prin forţe proprii sunt persoane foarte cheltuitoare. Cartea sa din 1996 "The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealth", scrisă în colaborare cu William D. Danko, îi descrie pe milionarii americani ca pe nişte zgârciţi şi este considerată o carte de căpătâi pentru oricine are nevoie de sfaturi de natură financiară. Printre celelalte cărţi ale sale se numără volume precum "The Millionaire Mind" şi "Millionaire Women Next Door". Thomas J. Stanley a luat foarte în serios studiile sale despre milionari. În 1980, a coordonat primul studiu naţional despre milionarii din Statele Unite, potrivit site-ului său, şi a publicat ulterior peste 40 de articole pe această temă. Cu puţin timp înainte de moartea sa, Thomas J. Stanley lucra cu fiica lui, Sarah Fallaw, la o ediţie revizuită despre milionarii şi noile cluburi ale bogaţilor din America, potrivit publicaţiei Atlanta Journal-Constitution. Funeraliile scriitorului american vor avea loc joi.