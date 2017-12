Autospeciale pentru filaj la DIPI, cu bani norvegieni

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) urmează să achiziţioneze autoturisme noi şi tehnică IT de ultimă generaţie, în cadrul unui program finanţat de Guvernul norvegian, prin care se urmăreşte creşterea securităţii europene faţă de crima organizată şi migraţia ilegală. Potrivit purtătorului de cuvânt al DIPI, Alina Ienciu, proiectul, intitulat "Întărirea managementului ciclului informaţiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migraţiei ilegale în scopul creşterii securităţii europene", are valoare totală de peste trei milioane de lei şi va fi finanţat, în proporţie de 85%, de Guvernul norvegian, prin Mecanismul Financiar Norvegian. O parte din aceşti bani va fi folosită la achiziţionarea de autoturisme echipate pentru operaţiunile de supraveghere şi de tehnică IT de ultimă generaţie. În plus, vor fi instruiţi peste 100 de ofiţeri DIPI de la nivel central şi teritorial, precum şi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, instituţie parteneră a proiectului. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi de informaţii şi protecţie internă, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale privind misiunile, personalul şi informaţiile clasificate în cadrul ministerului.