Se apropie alegerile, iar asta se vede din ce în ce mai clar, atitudinea guvernanţilor români schimbându-se radical în ultima perioadă. Aşa se face că, pentru a dovedi eficienţa de care au dat dovadă în ultimul mandat, pedeliştii au început să recurgă la un întreg arsenal de gesturi patetice, cum ar fi, de exemplu, prezenţa premierului Emil Boc la darea în folosinţă a patru kilometri de şosea de centură la Constanţa. Păstrând registrul, acelaşi premier, însoţit de ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a participat, ieri, la inaugurarea lucrărilor pe mai multe tronsoane de autostradă, care fac parte din mult prea cunoscutul, deja, Coridor IV Pan European. Mai exact, este vorba de primele două tronsoane din autostrada Nădlac – Arad (statul maghiar a finalizat de mult porţiunea Coridorului IV de pe teritoriul său, care intră în România prin Nădlac şi acum aşteaptă ca şi guvernanţii români să se apuce de lucru), de prima secţiune din autostrada ce va lega Timişoara de Lugoj şi de tronsonul Orăştie – Sibiu. Şi, pentru că momentul era propice pentru lăudarea „realizărilor” de până acum ale Guvernului Boc, ministrul Boagiu nu s-a putut abţine, afirmând că, în prezent, România are 276 de kilometri de autostradă în execuţie şi, în total, 434 de kilometri de autostradă la care lucrările au început în 2011. Mai mult, ea a precizat că inaugurarea celor patru tronsoane de drum i se datorează premierului Boc. „România s-a plasat pe locul doi în Europa ca pondere la investiţii în infrastructură, iar aportul îl are Emil Boc”, a spus Boagiu. Dacă afirmaţia ministrului este adevărată, lucru îndoielnic în condiţiile în care oficialii UE le-au atras atenţia guvernanţilor să nu mai „umfle” cifrele oficiale pe care le raportează Comisiei Europene, atunci este un mare mister cum, deşi s-a investit în infrastructură, România continuă să fie pe ultimul loc în Europa atât ca număr de kilometri de autostrăzi, cât şi ca ritm de lucru (reamintim recordul negativ realizat de constructorii tronsonului de autostradă Surplacu de Barcău – Borş, care într-un an şi două luni au realizat nici mai mult, nici mai puţin de 1,28 de kilometri). Probabil din acest motiv, faptul că în prezent în România se circulă pe 90 de kilometri de autostradă, i se pare premierului Emil Boc un lucru nemaipomenit, pentru care ar merita să fie ridicat în slăvi de contribuabili.