Autostrada Soarelui, în ceață

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe mai multe artere rutiere din ţară, circulaţia auto se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă. Fenomenul este semnalat pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa (vizibilitate redusă la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 şi DN12, în judeţul Covasna (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri), DN73, în judeţul Braşov (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 20 de metri), DN2 în judeţul Suceava (vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 50 de metri, pe tronsonul Grăniceşti – Siret) şi pe drumurile naţionale din judeţul Dâmboviţa (vizibilitate 100 de metri).

„Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, sfătuim conducătorii auto care se deplasează în astfel de condiţii să manifeste prudenţă sporită la volan, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculele dinainte şi să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic“, recomandă Poliția Rutieră.