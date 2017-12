Autostrada Soarelui, în exploatare în acest an?

Noi “adevăruri” nuanţate care să înlocuiască realitatea curg de la Ministrul Transporturilor către beneficiari, adică şoferii văduviţi de infrastructura rutieră pentru care, altminteri, plătesc bani grei. De data aceasta, subiectul nuanţărilor este autostrada românească, în integralitatea ei. Mai corect ar fi să spunem Coridorul IV Pan European, coridor care ar fi trebuit să lege Constanţa de Nădlac încă din 2007. Valurile portocalii care au curs însă peste infrastructura rutieră românească nu au făcut decât să ne îndepărteze de acest deziderat european, aruncându-ne investiţiile în autoturismele personale în gropile pedeliste. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, ignoră însă suveran toate aceste informaţii, atât de concrete, şi declară, din nou, cum autostrada Bucureşti-Constanţa va fi dată în exploatare în acest an! Desigur, fără tronsonul Cernavodă-Medgidia şi cu sublinierea că \"a da în exploatare\" nu echivalează cu \"a finaliza\". Nici noi nu am susţinut acest lucru, doar că prima declaraţie a doamnei ministrese pe această temă s-a referit la o porţiune de autostradă care va fi finalizată şi dată în folosinţă şi o alta, care va fi doar finalizată. Ministrul a promis însă, solemn, că românii care vor veni la mare în această vară (termenul pentru această operaţiune fiind sfârşitul lui iulie) vor merge pe autostradă, inclusiv pe tronsonul dat în exploatare Cernavodă – Medgidia! Aceste bâlbe şi altele pe lângă au fost însă spulberate ieri de sus-numita ministresă care revine şi precizează că, până în anul 2013, România va avea 800 de km de autostradă daţi în folosinţă! \"2013 este un an în care vom avea în exploatare 800 km de autostradă. Tot până în 2013, vom începe cu siguranţă şi lucrările pe Bucureşti-Comarnic\", a adăugat Anca Boagiu. În ceea ce priveşte calea ferată, ministrul Transporturilor a menţionat că în acest an vor fi finalizate \"cele două proiecte care au scos peri albi românilor, Câmpina-Predeal şi Piteşti-Constanţa, astfel încât putem merge pe întreaga distanţă de la la Braşov la Constanţa, la standarde decente, cu viteze de 160 km (?) pe oră\".

BOAGIU MERGE PE AUTOSTRADĂ CU 160 KM/H? Cum ? 160km/h? Să-i reamintim doamnei ministru că viteza maximă admisă pe autostradă este de 130 km/h şi că dacă această viteză este depăşită, pentru noi, şoferii de rând, curg amenzile?