Autostrăzile din România, ca bolnavii de diabet

Nu este nevoie să mai enumerăm problemele legate de infrastructura rutieră românească. Absolut toată lumea ştie, de ani buni, despre aceste probleme, cade în ele, îşi distruge suspensiile, roţile, planetarele, întârzie, înjură, etc. Ei bine, şi pentru acest an, ministrul Infrastructurii Rutiere, Radu Berceanu, a rezolvat, în stilul caracteristic, toate problemele: nu se poate! Berceanu a enumerat, sâmbătă, priorităţile sale în ceea ce priveşte viitorul Transporturilor pe 2010. “Prioritatea mea numărul unu este să pun bani la lucrările care sunt cu finanţare europeană nerambursabilă (? – n.r.). Prioritatea numărul doi este să pun bani către lucrările unde avem bani de la instituţiile de finanţare internaţionale, aici este vorba de multe instituţii, bani împrumutaţi, bani pe care îi dăm înapoi, luaţi în condiţii foarte avantajoase (? – n.r.), şi de-abia prioritatea numărul trei o reprezintă autostrăzile. Anul ăsta, practic, nu ajung banii nici pentru prioritatea numărul doi”, a explicat el.

• EL ARE, NOI NU PUTEM CHELTUI • Şi, dacă până aici sună logic… “Anul acesta puteam din punct de vedere tehnic să facem 102 kilometri de autostradă dacă aveam banii. E o situaţie care mie nu îmi place deloc. Caut tot felul de soluţii, dar, din păcate… Noi avem bani, eu am aproape două miliarde de la BEI, dar noi nu-i putem cheltui decât în limita deficitului bugetar stabilit şi în acest deficit bugetar nu încap mai mulţi bani, adică sunt ca un bolnav de diabet care are prăjituri pe masă şi bomboane în frigider care nu are voie să le mănânce”, a mai bânguit ministrul, transmiţând astfel un mesaj simplu: „Lăsaţi orice speranţă, voi cei ce (vă-ncăpăţânaţi să) conduceţi pe şoselele patriei”.