Autoturism de lux, recuperat după şase luni

ANCHETĂ În urma extinderii cercetărilor faţă de o reţea de hoţi din locuinţe, destructurată la sfârşitul lunii trecute, poliţiştii din Năvodari au reuşit să dea de urma unui autoturism Mercedes, furat de membrii grupării în urmă cu aproape şase luni. Asan Sali, zis „Piticu“, de 21 de ani, Levent Velivar, zis „Levi“, de 28 de ani, Erol Velivar, de 34 de ani, şi Iaşar Regep, de 31 de ani, toţi din Năvodari, au fost arestaţi în urma mai multor descinderi efectuate, pe 30 mai, în municipiul Constanţa şi în Ovidiu. La domiciliile suspecţilor, anchetatorii au descoperit mai multe telefoane mobile, plasme-tv, electrocasnice şi bijuterii, pe care membrii reţelei le furaseră la începutul lunii mai din trei locuinţe. Cercetările au scos la iveală faptul că cei patru sunt şi autorii unui furt comis la sfârşitul anului trecut. Oamenii legii spun că, pe 27 noiembrie 2011, suspecţii au spart o casă din Năvodari, de unde au furat mai multe bunuri şi un autoturism de lux al proprietarului casei, de care s-au folosit pentru a transporta obiectele luate.

MERCEDES ABANDONAT „Când au găsit-o, maşina arăta deplorabil. În interior erau câţiva saci cu pământ şi un covor. Nu avea numerele de înmatriculare originale. Erau puse unele de Germania. Eu cred că hoţii au vrut să creeze impresia că maşina nu mai este bună de nimic. Bine că nu au ieşit cu ea din ţară. Jaful s-a petrecut în perioada în care eu şi fiica mea am fost plecaţi la Iaşi, la o înmormântare. Au intrat în casă şi au luat plasma, dar pentru că era prea mare, au scos-o pe geamul de la bucătărie. Atunci cred că au văzut cheile de la maşină, pe care eu le lăsasem pe masă. Nu credeam că o vom mai găsi. Eu mai luam uneori al doilea rând de chei şi mergeam prin oraş şi căutam o maşină asemănătoare cu a noastră. Mă gândeam că poate am noroc şi reuşesc să o deschid. Atunci aş fi mers la poliţie. Dar nu am avut noroc“, a declarat Paul Ionescu, de 71 de ani, tatăl proprietarei maşinii furate. Autoturismul Mercedes a fost găsit, miercuri, pe strada Baba Novac, din Constanţa, în spatele unor blocuri în construcţie. „Încă nu îmi vine să cred că mi-am recuperat Mercedesul. L-am cumpărat din Germania, în urmă cu mai bine de doi ani, cu 14.500 de euro. Ţin foarte mult la această maşină. Miercuri, când m-au sunat poliţiştii şi mi-au zis că au reuşit să dea de ea, nu mi-a venit să cred. Am amintiri foarte frumoase cu ea“, a declarat Anca Ionescu, proprietara maşinii. Anchetatorii spun că cercetările sunt continuate faţă de cei patru suspecţi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.