Autoturismele germane, preferate de români la second!

Piaţa second-hand din România preferă autoturismele Volkswagen şi Opel, în timp ce Dacia rămîne cea mai căutată de clienţii care preferă un autoturism nou, reiese din statisticile privind înmatriculările din primele şapte luni.

Astfel, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în intervalul ianuarie-iulie au fost înregistrate 27.744 de autoturisme Volkswagen şi 22.337 de maşini Opel. Pe locul al treilea se regăseşte o marcă americană, Ford, care a totalizat 12.038 automobile second hand înmatriculate în primele şapte luni. Poziţiile cinci şi şase sînt ocupate alte două mărci germane - BMW şi Audi - care au consemnat 7.785, respectiv 7.751 înregistrări de maşini rulate în circulaţie. În ceea ce priveşte maşinile noi, automobilele marca Dacia sînt în continuare cele mai căutate de pe piaţă, totalizînd 46.972 înregistrări. Pe locul al doilea se află marca cehă Skoda, cu 15.144 înmatriculări, urmată de Renault, cu 13.645 de maşini. Volkswagen se plasează pe poziţia a patra în top, cu 12.786 automobile noi înmatriculate, iar Opel este pe cinci, cu 10.965 unităţi. La mică distanţă de Opel se găseşte Ford, marca americană figurînd cu 10.696 înmatriculări. Din datele DRPCIV se observă că numărul înmatriculărilor de maşini second hand pentru toate mărcile străine menţionate anterior a avansat puternic în luna a şaptea, o dată cu intrarea în vigoare a noii taxe auto, care s-a diminuat considerabil pentru maşinile rulate şi a crescut uşor pentru cele noi. Astfel, în iulie au fost înregistrate aproape 9.300 de automobile Volkswagen, de şase ori mai multe decît în iunie, cînd au fost înscrise puţin peste 1.500 de unităţi. Situaţia se prezintă aproape la fel şi pentru marca Opel, în iulie fiind înregistrate 7.350 de autoturisme rulate, de 5,5 ori mai multe decît cele 1.330 intrate în circulaţie în luna iunie. Tot de şase ori au crescut şi înscrierile Ford, de la 650 la 3.900 de unităţi. Pentru marca BMW maşinile second hand înregistrate în iulie au crescut de 9,5 ori faţă de iunie, la 3010 unităţi, iar la Audi au urcat de aproape şase ori, la 2.619 unităţi. Statisticile DRPCIV mai arată că luna iunie a fost cea mai slabă a anului din punct de vedere al numărului de înmatriculări de maşini rulate, situaţie generată, cel mai probabil, de faptul că posesorii de maşini rulate de import au aşteptat ca noua taxă auto să intre în vigoare, la 1 iulie. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 2,3% în primele şapte luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 171.385 unităţi, în timp ce înregistrările de maşini second hand s-au dublat, la 112.054 unităţi, iar în iulie au intrat în circulaţie mai multe maşini rulate decît noi.