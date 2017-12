Avalanșă de distracție în Vama Veche

Vama rămâne și în acest an unul dintre locurile preferate de distracție de 1 Mai pentru mii de tineri din întreaga țară. Printre cele mai tari evenimente care se vor derula începând chiar de astăzi se numără prima ediție a Festivalului „Fish Eye” și cea de-a doua ediție a Festivalului „Înregistrat în România”. Pe plaja din stațiune va avea loc festivalul „Fish Eye”, cu intrare liberă și un line-up artistic foarte consistent și interesant. Pe 1 mai vor urca pe scenă DJ K-Lu, We Singing Colours, Toulouse Lautrec, Les Elephantes Bizarres și ROA. În cea de-a doua seară, pe 2 mai, vor cânta Alternosfera, Robin & The Backstabbers, Golan, Ok Corral și Byron.

TREI SERI CU UNDERGROUND ROMÂNESC Clubul Goblin își redeschide reședința de vară cu cea de-a doua ediție a evenimentului „Înregistrat în România”. În această seară, de la ora 21.00, pe scena din Goblin vor fi prezenţi cei de la CTC şi rapperul constănțean Chimie, în timp ce mâine seară atmosfera va fi întreţinută de Subcarpaţi, Keri şi Serafim. Pe 2 mai, ultima seară a evenimentului, cei de la Şuie Paparude şi Viţa de Vie vor face un show live de excepţie. Potrivit organizatorilor, accesul se va face astfel: 30 aprilie - 10 lei (1 shot inclus); 1 mai - 15 lei (1 shot inclus); sâmbătă, 2 mai - 15 lei (1 shot inclus).

DISTRACȚIE ȘI FĂRĂ ALCOOL Anul acesta, miile de turiști așteptați în Vama Veche vor avea la dispoziție un spațiu de relaxare, prevenire și diminuare a efectelor consumului abuziv de alcool: Cortul de Chill al specialiștilor Alianței pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT). Cortul va fi deschis începând de astăzi până duminică, iar responsabilii ALIAT vor lucra 16 ore pe zi, între orele 10.00 - 4.00, pentru a preveni problemele asociate abuzului de alcool și pentru a educa turiștii cu privire la ce înseamnă să petreci având grijă de sănătatea ta și a celorlalți.