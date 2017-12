Avalanșă de înscrieri la facultate. Aproape 1.000 de dosare într-o zi!

14:58:30 / 18 Iulie 2015

pentru stefan de la n r4

stefane tu nu citesti articolele si nu socotesti timpul si banii cheltuiti sa faci o facultate la cu taxa , tu nu te pui in pielea studentilor la cu taxa la ovidius . ovidius nu mai este ce era pe timpul lui CEAUSESCU acum este o afacere si sunt multi in constanta care promit un viitor mai bun daca platesc cursurile lor si la final ii abandoneaza . foloseste-ti creierul , nu se merita sa intri la forma cu taxa la ovidius decat la forma de invatamant fara taxa ,,, pe aia care ii ia la cu taxa ii ia sa ii capuseze sa ii faca de bani sii ii inlatura pana in anul 5 sau ii tine cu anii am vazut cazuri de studenti orgoliosi care au platit de au ajuns in ani complementari si nici acum nu s-au trezit la realitate . PS nu te angajeaza nimeni intr-un post unde se cere studii superioare dupa ce te-au umilit aia de la ovidius 6 ani sau mai mult . dute si termina tu facultatea la ovidius la cu taxa ! NU O SA TE JIGNESC CA TE-AI JIGNIT SINGUR STEFANE.