Avalanşă de avarii la CET Constanţa

08:14:45 / 14 Februarie 2014

voi sunteti normali?

BAI CARE CALDURA CA NICI AZI NU AM AVUT CALDURA SI NICI APA CALDA.......HABAR NU AVETI SA MAI REPARATI.CE MAI V-AU AJUNS BLESTEMEL CA NE-ATI CALCULAT FACTURA LA 40 ZILE? VROIATI SA NE FACETI POMANA NOU DE 40 ZILE? SI SA RAMANEM DATORI VANDUTI LA VOI ....NA BAI MOCOFANILOR CA LA NICI 40 ZILE V-AU AJUNS PE VOI LACRIMILE CELOR MULTI SI AMARATI PRODUSE CU FACTURILE VOASTRE MARI SI NENOROCITE. NUMAI CA MISCATI-VA CURUL SI FACETI CEVA CA DEJA SUNTETI INCOMPETENTI PUTIN SPUS VOI HABAR NU AVETI CE SA MAI REPARATI ACOLO.LUI MATA SA II SPUI CA DAI NOAPTEA CALDURA..........BAI BINE VA SPUNE MAZARE CA TREBUIE SA FITI DESFINTATI....DE CACA SUNTETI .CAND VINE CALDURA CACATILOR.CA ACUS VINE FACTURA SI NE PUNETI LA PLATA SI ZILELE IN CARE AM STAT IN FRIG IN CASA SI FARA APA CALDA