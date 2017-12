Avalanşă de avorturi la Spitalul Judeţean

În faţa uşii unui cabinet de la etajul al VI-lea al Spitalului Judeţean de Urgenţă, în Clinica de Ginecologie, sînt aşezate la coadă 15 femei. Unele sînt agitate, preferă să vorbească tare ca să uite de teamă, altele stau în tăcere şi aşteaptă cu nerăbdare să se deschidă uşa cabinetului. “Oare cît mai stăm aici? Au trecut deja două ore de cînd stau în faţa uşii”, spune una dintre femeile aşezate la coadă. Uşa se deschide şi una dintre asistente le spune că mai au de aşteptat deoarece instrumentarul trebuie sterilizat. Toate cele 15 femei vor să facă avort. “Numărul mare de paciente a luat oarecum prin surprindere cadrele medicale. Avorturile sînt nişte intervenţii chirurgicale uzuale în secţia de Ginecologie, însă nu în număr atît de mare într-o singură zi. Cabinetele medicale particulare şi diferitele clinici au fost închise în perioada Crăciunului, aşa că pacientele au preferat să vină la spital“, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Motivele care le-au determinat pe paciente să recurgă la ajutorul ginecologilor de la spital în această perioadă sînt diferite: unele nu au avut bani, altele au decis să amîne chiuretajul pînă după Crăciun, altele au fost nevoite să îl facă acum pentru că se impunea din punct de vedere medical. “Am 30 de ani şi doi copii. Nu am avut bani ca să pot face avort. Nu îmi este teamă pentru că este cel de-al 30-lea avort pe care îl fac”, a spus o femeie care a refuzat să îşi dezvăluie numele. Printre cele care aşteptau să facă avort erau şi două minore, una de 16 şi o alta de 17 ani. “Nu îmi doresc acest copil. Aşa că, decît să am un copil pe care nu îl doresc şi pe care nu aş putea să îl cresc, cred că este mai bine să fac avort. Am vrut să fac avortul mai demult, dar m-am gîndit să nu îl fac în Postul Crăciunului. Ştiu că e păcat să faci avort, dar s-a întîmplat şi trebuie să aleg ce este mai bine pentru mine”, a declarat Irina, una dintre adolescente. Cadrele medicale spun că se aşteaptă ca, zilele acestea, numărul pacientelor care doresc să facă avort să se menţină.