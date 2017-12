Avalanşă de cereri pentru creşele constănţene

A început perioada pentru înscrierea copiilor la creşe şi, aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut, cererile de la părinţii care vor să-şi aducă preşcolarii în unităţile destinate copiilor cu vârste cuprinse între unul şi trei ani depăşesc de peste patru ori locurile disponibile la cele cinci creşe din municipiul Constanţa. Şeful Serviciului Public de Administrare Creşe (SPAC) din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Dima, a declarat că, până în prezent, s-au depus 928 de cereri, deşi fiecare din cele cinci creşe are disponibile până în 40 de locuri. „Numărul de cereri din acest an este aprox. asemănător cu cel de anul trecut. Ne confruntăm cu o avalanşă de cereri, dar nu avem spaţiu suficient pentru toţi copiii. Facem înscrieri şi pe parcursul anului, dacă este nevoie, pentru că sunt situaţii când părinţii îşi retrag copiii din diverse cauze. Însă avem cereri chiar şi din 2009 pe care nu am reuşit să le onorăm nici în ziua de azi”, a declarat şeful SPAC. Cezara Dima spune că, în urma unor discuţii cu reprezentanţii Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat au fost identificate două spaţii disponibile la parterul unor blocuri, dar care nu pot deveni creşe. „Un spaţiu avea 40 de metri pătraţi, iar cel de-al doilea avea 60 de metri pătraţi, iar pentru o creşă este nevoie de 100 de metri pătraţi, pentru că este nevoie de încăperi separate pentru fiecare activitate în parte, plus un spaţiu în aer liber unde copiii să iasă să se joace”, a precizat şeful Serviciului. Potrivit Cezarei Dima, o altă soluţie pe care Primăria Constanţa o găsise pentru suplimentarea numărului de locuri era extinderea şi mansardarea celor cinci creşe deja existente, însă, din cauza lipsei banilor la bugetul local, nici această variantă nu a putut fi pusă în aplicare.