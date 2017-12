Avalanşă de insolaţii şi arsuri solare

În aceste zile, Clinica de Dermato-Venerice (DV) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dar şi cabinetele medicale de specialitate din ambulator au fost asaltate de tineri, bătrîni şi copii care s-au expus prea mult la soare, exact între orele de vîrf, astfel că s-au ales cu insolaţii şi arsuri de toată frumuseţea. „Într-o singură zi am consultat chiar şi 18 bolnavi, ceea ce reprezintă o cifră foarte mare. Unele persoane au ajuns şi cu forme clinice severe de arsuri solare, astfel că pentru unele cazuri s-a impus şi internarea”, a declarat şeful Clinicii DV, totodată şi coordonatorul programului DV pe judeţul Constanţa, dr. Gheorghe Nicola. El a dat exemplul unei tinere din Constanţa care s-a expus la soare fără măsură astfel că a ajuns la arsuri grave, motiv pentru care pacienta a necesitat cîteva zile bune de internare. Medicul şef a explicat că, „în urma expunerii prelungite la soare, orice persoană prezintă un eritem actinic al pielii (o înroşire - n.r.), care are o intensitate variabililă, în funcţie de fototipul pielii”. De exemplu, pentru fototipul I (păr roşcat, piele foarte albă), vulnerabilitatea la arsurile solare este constantă+++, iar capacitatea de bronzare este inexistentă; pentru fototipul II (păr blond, piele albă), vulnerabilitatea la arsuri solare este constantă++, iar capacitatea de bronzare foarte mică; fototipul III (păr şaten deschis, piele albă), vulnerabilitatea la arsurile solare este frecventă, iar capacitatea de bronzare mică; fototipul IV (păr şaten, piele măslinie), vulnerabilitatea la arsurile solare este rară, iar capacitatea de bronzare - închis la culoare; fototipul V (păr şaten închis, piele măslinie), vulnerabilitatea la arsurile solare este excepţională, iar capacitatea de bronzare - foarte închis la culoare; fototipul VI (păr negru, piele neagră), vulnerabilitatea la arsurile solare este inexistentă, iar capacitatea de bronzare - negru. „Din acest motiv se impune o fotoprotecţie eficientă a pielii la toate persoanele care se expun la soare. La persoanele de fototip I şi II se impune o protecţie foarte ridicată, de 50 şi 50 plus, iar la persoanele cu fototip III, o protecţie ridicată sau moderată”, a mai explicat dr. Nicola. Medicul a explicat că, în caz contrar, “pot apărea manifestări clinice ale insolaţiei, bule situate pe o bază eritematoasă, care se măresc rapid, se rup uşor prin frecare cu articolele de îmbrăcăminte”. “Pierderile de lichide sînt mari. Starea generală a bolnavului se alterează rapid, apar febra, frisoanele şi lipotimiile. Dacă nu se iau măsuri rapide de hidratare şi de tratament, intern şi extern, starea generală se alterează şi poate să pună în pericol viaţa bolnavului”, a mai spus dr. Nicola. Medicii dermatologi interzic expunerea la soare a copiilor sub vîrsta de un an, dar şi a gravidelor. De asemenea, dr. Nicola spune că este bine să evite expunerea prelungită chiar dacă se folosesc metode de protecţie. „Este bine ca produsele de protecţie să fie aplicate cu generozitate. Cremele trebuie aplicate la fiecare două ore, în cazul îmbăierilor frecvente”, mai explică şeful clinicii de dermatologie. El mai recomandă părinţilor să protejeze copiii cu pălării şi creme de protecţie adaptată, chiar şi pe timp noros. „La plajă nu se recomandă aplicarea parfumurilor pe piele sau a altor produse parfumate, dar nici deodorante”, susţine dr. Nicola, care interzice plaja şi persoanelor care se află sub tratamente medicamentoase.