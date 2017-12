Sute de firme din judeţul Constanţa au sucombat şi în acest an. Lipsa lichidităţilor, dispariţia pieţelor de desfacere, precum şi lovitura de graţie ce le-a fost dată - impozitul forfetar - i-au determinat pe tot mai mulţi patroni să-şi suspende activitatea, în aşteptarea unor vremuri mai bune, sau chiar să îşi dizolve voluntar societăţile. Potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primul trimestru al acestui an, în judeţul Constanţa, 836 de patroni au decis să-şi suspende activitatea, în creştere cu 239,84% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (246 de societăţi). De altfel, în topul firmelor suspendate, Constanţa se situează pe locul cinci, după Bucureşti, Cluj, Braşov şi Bihor. În ceea ce priveşte dizolvările voluntare, au fost raportate 61, faţă de 30 înregistrate anul trecut în aceeaşi perioadă, creşterea fiind de 103,33%. Datele statistice ale ONRC mai arată că, în primele trei luni ale acestui an, 199 de firme au intrat în procedura insolvenţei. Cele mai multe firme care apelează la procedura insolvenţei sunt cele din domeniul comerţului, care reprezintă peste 40% din afacerile care au intrat în insolvenţă în perioada ianuarie-martie 2010. De asemenea, 16% din firmele intrate în insolvenţă în primele trei luni sunt din industria prelucrătoare, iar 15%, din sectorul construcţiilor. Se păstrează trendul de anul trecut, când aceste domenii au fost cele mai afectate de lipsa de fonduri.