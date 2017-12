Avalanşa insolvenţelor continuă

Numărul firmelor aflate în insolvenţă în România ar putea creşte cu circa 63% în acest an, la peste 30.000, după un avans de 89% în primele trei luni, mai ales ca urmare a înrăutăţirii situaţiei economice, a declarat Anca Catrina, risk manager al Coface România. În primul trimestru din acest an, numărul firmelor aflate în insolvenţă a crescut cu 89% faţă de primele trei luni din 2009, la 9.766. „Cel mai probabil, numărul insolvenţelor va depăşi 30.000 în acest an, dacă avem în vedere că numai în primul trimestru s-a înregistrat aproximativ jumătate din numărul de insolvenţe din cursul anului 2009”, a declarat Catrina. La finalul lui 2009, erau înregistrate 18.421 de firme aflate în procedură de insolvenţă. Primele trei sectoare de activitate cu cel mai mare număr de insolvenţe erau comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul şi construcţiile, care concentrau cea mai mare parte a numărului de insolvenţe înregistrate anul trecut, respectiv 52,5%. „Este de aşteptat ca anul 2010 să fie în continuare unul deosebit de dificil pentru jucătorii din construcţii, având în vedere că în 2009 s-au eliberat 48.833 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 20,1% faţă de anul anterior”, a spus directorul Coface România. Catrina afirmă că termenele foarte mari (în unele cazuri de şase luni) pronunţate de instanţele de judecată, cât şi amânările din 2009 cauzate de greva magistraţilor, au contribuit la creşterea numărului de insolvenţe, creând astfel „premisele ca în anul 2010 să se înregistreze un număr record de insolvenţe”. Evoluţia negativă din primul trimestru este cauzată mai ales de înrăutăţirea situaţiei economice a companiilor, acestea înregistrând tot mai puţine resurse pentru a se proteja în faţa creditorilor, pe fondul unui mediu economic deosebit de instabil. Potrivit Coface România, cele mai afectate sectoare în primul trimestru erau chiar motoarele dezvoltării din perioada 2004-2008, care au suferit însă cea mai mare scădere în 2009 şi care continuă să scadă şi în 2010, şi anume comerţul şi construcţiile, urmate de transporturi, hoteluri şi restaurante, industria metalurgică etc.