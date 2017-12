Aseară, la Kiev, a avut loc avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal din Polonia şi Ucraina, capitala Ucrainei găzduind tragerea la sorţi a grupelor EURO 2012. Cele patru grupe ale turneului final arată astfel - Grupa A: Polonia, Grecia, Rusia, Cehia; Grupa B: Olanda, Danemarca, Germania, Portugalia; Grupa C: Spania, Italia, Irlanda, Croaţia; Grupa D: Ucraina, Suedia, Franţa, Anglia. Evident, “grupa morţii” este grupa B, care oferă un nou episod din eternul duel dintre Olanda şi Germania, două mari rivale nu numai pe terenul de fotbal! Cea mai modestă grupă calitativ este grupa A, cu formaţii cam de acelaşi nivel, oricare din ele putând obţine calificarea mai departe. Nu numai Polonia a avut parte de o grupă accesibilă, ci şi Ucraina, care poate obţine calificarea în faza următoare. Ultimele două campioane mondiale se întâlnesc în grupa C, Italia şi Spania fiind favorite la calificarea în sferturi. Evident, acestea sunt calculele hârtiei, meciurile din vara anului viitor putând aduce multe surprize. Grupele A şi C se vor juca în Polonia, în timp ce grupele B şi D se vor juca în Ucraina. Meciul de deschidere al EURO 2012 va avea loc pe 8 iunie, ora 19.00, la Varşovia: Polonia - Grecia.