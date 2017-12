Avans de 2,3% al preţurilor producţiei industriale

Începutul acestui an a adus o creştere de 2,3% a preţurilor în producţia industrială (total piaţa internă şi piaţa externă), comparativ cu luna decembrie a anului trecut, dar şi un avans de 13% faţă de luna ianuarie 2007, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai dinamic sector în ianuarie a fost industria extractivă (+16,1%), urmat de industria prelucrătoare (+14%). Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total s-au constatat la energie electrică şi termică, gaze şi apă (+5,1%). Pe marile grupe industriale, creşteri semnificative de preţuri se remarcă la produsele industriei energetice (+15,4%) şi produsele industriei bunurilor de uz curent (+13,3%). Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se constată la produsele din industria bunurilor de capital (+11,9%), industria bunurilor intermediare (+10,6%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+8,0%). Avînd ca termen de referinţă luna decembrie 2007, se poate observa că preţurile produselor din industria prelucrătoare au înregistrat o creştere cu 2,9% în ianuarie pe anul în curs, iar cele la energie electrică şi termică, gaze şi apă au avnsat cu 0,7%. Preţurile produselor din industria extractivă au înregistrat o scădere cu 0,9%. Pe marile grupe industriale, creşteri de preţuri peste nivelul înregistrat pe total au avut produsele din industria bunurilor intermediare, de 4,4%. Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se constată la produsele din industria bunurilor de capital (+1,7%), industria bunurilor de uz curent (+1,6%), industria energetică (+1,2%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+1,0%).