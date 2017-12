Avansări în grad

Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, celebrată în fiecare an pe 25 martie, la sediul Inspectoratului Poliţiei Judeţean Constanţa a avut loc, ieri, festivitatea de avansare în grad a personalului şi premierea cadrelor. Aproape 200 de agenţi de poliţie şi 66 de ofiţeri au avut ieri un motiv în plus de bucurie, fiind avansaţi în grad, la termen. În plus, cu prilejul aniversării a 188 de ani de la înfiinţarea instituţiei Poliţiei, şefii unor servicii şi subunităţi de poliţie au primit din partea şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cms.şef Aurelian Zaheu, diplome de excelenţă pentru activitatea desfăşurată. De asemenea, opt ofiţeri şi nouă agenţi de poliţie au fost înaintaţi în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim, pentru rezultatele foarte bune obţinute în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. Printre aceştia se numără comisarul Gabriel Neacşu, şeful Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv, care a fost avansat la gradul de comisar şef; şeful Poliţiei Cernavodă, cms. Emilian Nicolae, este, de ieri, cms. şef, iar subcomisarii: Ion Chiru, din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, Gheorghe Ciocan, din cadrul Serviciului Cabinet şi Constantin Stoian, din cadrul Serviciului Ordine Publică, au fost avansaţi la gradul de comisari. Inspectorul Ionuţ Filip din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale a fost avansat la gradul de inspector principal, iar subinspectorii Vasile Stamate, din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, şi Gheorghe Stanciu, din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, au fost avansaţi în gradul de inspectori. Din cadrul Poliţiei Transporturi au fost avansaţi în grad nouă ofiţeri şi 34 de subofiţeri, printre care se numără comisarul Remulus Lăzăroaie, fostul şef al Poliţiei Port, avansat la gradul de comisar şef şi subinspectorul Cerasela Miron, purtătorul de cuvânt al Secţiei Regionale al Poliţiei Transporturi Constanţa, care a fost avansată la gradul de comisar.