Avaria de pe Unirii a luat proporţii

Avaria la conductele RADET de pe strada Unirii, semnalată de ziarul nostru încă de la începutul lunii, ia proporţii, aşa că, ieri, s-a impus din nou întreruperea furnizării agentului termic. Vestea bună este că locuitorii din zonă vor beneficia, de astăzi, din nou, de căldură. „În cursul zilei de mâine (astăzi – n.r.) vom relua furnizarea agentului termic către locuitorii din blocurile U de pe strada Unirii”, a declarat directorul de producţie din cadrul RADET Constanţa, Liviu Popa. Necazurile constănţenilor care locuiesc pe strada Unirii, până în intersecţia cu strada Zorelelor, au început în urmă cu aproape trei săptămâni, când, din cauza unei avarii, au rămas fără căldură. „Am intervenit pentru avarie şi, după ce am decopertat porţiunea respectivă, am descoperit că starea conductelor este mai gravă decât am crezut şi pe o lungime mult mai mare decât estimasem. În urma unei analize a situaţiei am decis înlocuirea conductei pe întreaga suprafaţă afectată”, a declarat Liviu Popa. El a precizat că lucrarea este de amploare şi că, în urma acesteia, locuitorii blocurilor U şi Z din zonă, precum şi cei care stau la case dar sunt branşaţi la reţeaua publică de încălzire nu vor mai avea probleme cu furnizarea căldurii şi apei calde mulţi ani de acum înainte. În plus, pe lângă înlocuirea conductelor vechi de căldură şi apă caldă a fost montată şi coloana de recirculare, ceea ce înseamnă că locuitorii nu vor mai trebui să aştepte ore întregi pentru a le veni apă caldă la robinet, aşa cum se întâmpla până în prezent. În aceste zile, echipele RADET lucrează la înlocuirea ultimului tronson afectat.