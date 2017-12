Avarie RAJA la Valu lui Traian

Pentru remedierea unei avarii survenite in aceasta dupa-amiaza pe conducta de alimentare principala, ce porneste din Statia de Pompare Nord Valu lui Traian, SC RAJA SA Constanta a sistat furnizarea apei potabile in localitatea Valu lui Traian, in intervalul orar 15,00-20,00. Sunt afectati abonatii situati pe strazile Mihai Eminescu si Calea Dobrogei, precum si cei de pe strazile adiacente. Ne cerem scuze tuturor abonatilor afectati, carora le dam asigurari ca echipele RAJA fac tot posibilul pentru remedierea avariei si reluarea furnizarii de apa intr-un timp cat mai scurt.