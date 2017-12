AVAS vinde acţiunile deţinute la Petromin

După ce, ani la rîndul, statul s-a chinuit să vîndă Compania de Navigaţie Maritimă Petromin, în acest an, încearcă din nou, prin vînzarea la licitaţie a pachetului de acţiuni. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a scos la vînzare, prin licitaţie cu strigare, pachetul de acţiuni deţinut la CNM Petromin Constanţa, reprezentînd 70,02% din capitalul social al firmei de transport maritim, valoarea de pornire fiind de 14,95 milioane lei. Licitaţia cu strigare va avea loc în data de 2 septembrie, ora 12:00, la sediul AVAS, se arată într-un comunicat al instituţiei. Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie este 1 septembrie, iar deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în aceeaşi zi, la ora 13:00. Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare, depunerea taxei de participare la licitaţie (în sumă de 13.200 lei la care se adaugă TVA) şi depunerea garanţiei de participare (în sumă de 3.935.975,25 lei). Dosarul de prezentare a societăţii comerciale, în sumă de 23.760 lei plus TVA, poate fi procurat începînd cu data de 20 iulie. Societatea are un capital social de 56.218.927,50 lei, cu o valoare nominală a acţiunii de 2,5 lei, iar ca activitate principală, transportul maritim şi de coastă. În afară de AVAS, ceilalţi acţionari sînt SIF Transilvania, care deţine 23,83% din capitalul social, şi alţi acţionari rezultaţi în urma Programului de Privatizare în Masă (PPM), care deţin împreună 6,15% din societate. În speranţa de a mai recupera din datoriile pe care compania le-a acumulat la bugetul statului, Administraţia Finanţelor Publice Constanţa a scos la licitaţie mai multe active ale Petromin. Astfel, licitaţia care se desfăşoară pentru a treia oară, întrucît bunurile nu s-au vîndut la celelalte două licitaţii, va avea loc la sediul Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa, în data de 3 august, orele 13.00. Cu această ocazie, Fiscul scoate la vînzare două loturi a cîte 5 căsuţe, compuse din 60 de camere, cu 120 de locuri, în suprafaţă desfăşurată de aproape 900 metri pătraţi, cu un preţ de pornire total de 985.383 lei, fără TVA. În cadrul aceleiaşi licitaţii vor fi scoase la vînzare trei vile din Satul de Vacanţă Dunărea, din staţiunea Saturn. Se vor vinde vilele C31 (cu 10 camere şi 20 locuri de cazare, cu o suprafaţă desfăşurată de 200 metri pătraţi, preţ de pornire 209.588 lei), C32 (cu 10 camere, 20 de locuri, suprafaţă de 196 metri pătraţi, evaluată la 210.667 lei) şi C21 (cu 12 camere, 24 locuri de cazare, suprafaţă de 234 metri pătraţi, cu un preţ de pornire de 253.383 lei). În afara acestor clădiri vor mai fi scoase la licitaţie şi terenurile aferente. Este vorba despre 5 loturi, în suprafaţă totală de 5.736,74 metri pătraţi. Preţurile terenurilor variază în funcţie de suprafaţa acestora, cel mai mic fiind evaluat la suma de 124.725 lei fără TVA, iar cel mai mare va avea un preţ de pornire la licitaţie de 666.751 lei, fără TVA. Pentru că bunurile scoase la vînzare se află la a treia licitaţie, preţurile de pronire au fost micşorate cu 50%. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor trebuie să depună, pînă în preziua termenului de vînzare, dosarul complet cu documentele necesare, urmînd să se prezinte la data stabilită pentru vînzare. Totodată, ofertanţii sînt obligaţi să prezinte la dosar, pînă în ziua precedentă termenului de vînzare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Rapoartele de evaluare a bunurilor pot fi consultate zilnic, la sediul Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa, camera 31, între orele 9.00-12.00