“Avatar”, lider pentru a şaptea săptămână consecutiv

Pelicula “Avatar”, regizată de James Cameron, este pentru a şaptea oară lider al box-office-ului american de weekend, cu încasări de 30 de milioane de dolari din bilete vândute în SUA în acest sfârşit de săptămână. Pelicula, care a costat aproape 500 de milioane de dolari, a realizat încasări de peste două miliarde de dolari la nivel mondial, depăşind recordul deţinut de o altă peliculă de succes regizată de James Cameron, “Titanic” (1,843 miliarde). “Avatar” este, potrivit specialiştilor, cel mai scump film din istorie - a avut un buget de 240 de milioane de dolari pentru realizarea filmului şi încă aproximativ 260 de milioane cheltuieli de marketing. Pelicula 3D, cu Sigourney Weaver, Sam Worthington şi Zoe Saldana în distribuţie, prezintă o planetă îndepărtată numită Pandora, locuită de rasa Na\'vi, unde câţiva pământeni trebuie să lupte pentru a-şi găsi locul.

Următoarele locuri în box-office-ul american de weekend sunt ocupate de thriller-ul “Edge of Darkness”, regizat de Martin Campbell, cu Mel Gibson în rolul principal, cu încasări de 17,1 milioane dolari şi de comedia romantică “When in Rome”, regizată de Mark Steven Johnson, cu Kristen Bell şi Josh Duhamel în distribuţie, care a realizat 12,1 milioane de dolari din vânzarea de bilete. Thriller-ul “Edge of Darknes” va avea premiera în România pe 19 februarie, iar comedia “When in Rome” va putea fi urmărită pe marile ecrane din 19 martie.