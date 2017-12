Aveți curaj să îmblânziți zece „bestii“ Mercedes AMG?

Caravana AMG Driving Experience a sosit la Constanța, la dealerul local al brandului Mercedes, Țiriac Auto (Șoseaua Mangaliei nr. 211). Astăzi și mâine (11 - 12 iunie), pasionații mărcii germane sunt așteptați în showroom-ul Țiriac Auto pentru da piept cu zece „bestii“ sportive, tunate de AMG, respectiv AMG GT, C 63 AMG, CLA 45 AMG, CLA 45 AMG Shooting Brake, GLA 45 AMG, A 45 AMG, SL 400, SLK 200, E 250 BE Coupé și E 250 BE Cabrio. În mod evident, nu vor lipsi test drive-urile, fiind imposibil să te abții să nu urci la volanul unor asemenea mașini. „Vehiculele AMG sunt 100% sportive - au capotă lungă, un plafon din sticlă întins până în partea din spate a mașinii, o secțiune posterioară lată și puternică și, bineînțeles, motoare cu mulți cai-putere. Modelele Mercedes AMG sunt inconfundabile și sunt prezente pentru prima dată la Constanța în această formulă concentrată de sportivitate și dinamism“, spun reprezentanții Țiriac Auto, care le promit pasionaților Mercedes o experiență intensă și plină de adrenalină marca AMG. Pe lângă mașinile care pot fi testate, în showroom-ul Țiriac Auto mai puteți admira și noua clasă S 63 AMG 4Matic Coupe, care este propulsată de motorul AMG V8 biturbo de 5,5 litri, unul dintre cele mai puternice agregate de gen din lume.